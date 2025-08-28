augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

29°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egy szikra is elég

26 perce

Csapadékhiány és hőség miatt továbbra is tilos tüzet gyújtani

Címkék#tűz#veszély#tilalom

A jelentős nappali felmelegedés és a csapadékhiány miatt továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom az ország teljes területén –tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Teol.hu
Csapadékhiány és hőség miatt továbbra is tilos tüzet gyújtani

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A tüzek megelőzésében kiemelt szerepe van a lakosság felelős magatartásának, az erdőtüzek többségét ugyanis továbbra is emberi figyelmetlenség, például eldobott csikk okozza.

Magyarország területén teljesen kiszáradt a biomassza az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken egyaránt. A magas középhőmérséklet és csapadékmentes időjárás tovább emelhetik a szabadtéri tüzek kockázatát.

Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon.

A tilalom – amely vonatkozik a parlag- és gazégetésre is – kiterjed a felsorolt területeken található tűzrakóhelyekre, a vasút és közút menti fásításokra is. A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási tilalom az erdők és fásítások környezetére értendő, de a tűz keletkezésének és terjedésének fokozott veszélye miatt ebben az időszakban sehol nem javasolt az égetés, tűzgyújtás.

Az aktuális fokozott tűzveszélyről (tűzgyújtási tilalomról) a NÉBIH hivatalos honlapjain (https://tuzgyujtasitilalom.nebih.gov.hu/www.erdotuz.hu), valamint az azokról elérhető további szakmai honlapokon tájékozódhat. A fokozott tűzveszély (tűzgyújtási tilalom) a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapokon az éppen aktuális állapot látható.

Vármegyei statisztika:
Idén már 162 alkalommal vonultak a tűzoltók szabadtéri tüzekhez, amelyeknél több, mint 246 hektárnyi terület égett le. 414 készenléti járműre volt szükség a tüzek megfékezéséhez. Mivel a hőségben kiszárad a növényzet, a legkisebb szikra vagy hőforrás is képes nagy tüzet okozni a szabadban, ezért tűzvédelmi szempontból sehol nem tanácsos ilyenkor tüzet gyújtani.

Legutóbb augusztus 27-én Nagydorogon, a Vasút utcában kapott lángra avar és gaz mintegy kétszáz négyzetméteren. A tűzesethez a paksi hivatásos és a nagydorogi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a keletkezett lángokat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu