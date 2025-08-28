27 perce
Csapadékhiány és hőség miatt továbbra is tilos tüzet gyújtani
A jelentős nappali felmelegedés és a csapadékhiány miatt továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom az ország teljes területén –tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Fotó: Illusztráció/Shutterstock
A tüzek megelőzésében kiemelt szerepe van a lakosság felelős magatartásának, az erdőtüzek többségét ugyanis továbbra is emberi figyelmetlenség, például eldobott csikk okozza.
Magyarország területén teljesen kiszáradt a biomassza az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken egyaránt. A magas középhőmérséklet és csapadékmentes időjárás tovább emelhetik a szabadtéri tüzek kockázatát.
Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon.
A tilalom – amely vonatkozik a parlag- és gazégetésre is – kiterjed a felsorolt területeken található tűzrakóhelyekre, a vasút és közút menti fásításokra is. A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási tilalom az erdők és fásítások környezetére értendő, de a tűz keletkezésének és terjedésének fokozott veszélye miatt ebben az időszakban sehol nem javasolt az égetés, tűzgyújtás.
Az aktuális fokozott tűzveszélyről (tűzgyújtási tilalomról) a NÉBIH hivatalos honlapjain (https://tuzgyujtasitilalom.nebih.gov.hu/, www.erdotuz.hu), valamint az azokról elérhető további szakmai honlapokon tájékozódhat. A fokozott tűzveszély (tűzgyújtási tilalom) a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapokon az éppen aktuális állapot látható.
Vármegyei statisztika:
Idén már 162 alkalommal vonultak a tűzoltók szabadtéri tüzekhez, amelyeknél több, mint 246 hektárnyi terület égett le. 414 készenléti járműre volt szükség a tüzek megfékezéséhez. Mivel a hőségben kiszárad a növényzet, a legkisebb szikra vagy hőforrás is képes nagy tüzet okozni a szabadban, ezért tűzvédelmi szempontból sehol nem tanácsos ilyenkor tüzet gyújtani.
Legutóbb augusztus 27-én Nagydorogon, a Vasút utcában kapott lángra avar és gaz mintegy kétszáz négyzetméteren. A tűzesethez a paksi hivatásos és a nagydorogi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a keletkezett lángokat.
