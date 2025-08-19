Több ezer négyzetméteren lángolt a határ

Háromezer négyzetméternyi területen tarló és bozótos égett hétfő délután Kisvejke külterületén, egy tanya jellegű épület közelében. A tűzeset helyszínére a bonyhádi és a dombóvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár, puttonyfecskendő és kéziszerszámok segítésével oltották el a keletkezett lángokat – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Mint írják, idén már 154 szabadtéri tűzhöz hívták a tűzoltókat, összesen több mint 242 hektár terület égett le. Továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom az egész országban. Mivel a hőségben kiszárad a növényzet, a legkisebb szikra vagy hőforrás is képes nagy tüzet okozni a szabadban, ezért tűzvédelmi szempontból sehol nem tanácsos ilyenkor tüzet gyújtani. A szabadtéri tüzek gyakori kiváltó oka az eldobott, még parázsló cigarettacsikk. A tüzek megelőzése és a természet védelme érdekében a csikkeket gyűjtsük össze, gépjárművel közlekedve lehetőség szerint kerüljük a növényzettel borított területen történő parkolást.



