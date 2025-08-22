augusztus 22., péntek

Online csalás

1 órája

Több tucat áldozat, milliós kár – kamuhirdetésekkel verte át a vásárlókat

Címkék#átverés#csalás#hirdetés

Az 50 éves nő egy online piactéren a termékeit kínálva legalább 50 vásárlót csapott be kisebb-nagyobb összegekkel.

Teol.hu

Még 2024 áprilisában tett feljelentést egy tolnai férfi, aki az egyik online eladási oldalon szeretett volna hangfalat venni 70 000 forintért. Üzenetváltás során megegyezett az eladóval, és a kialkudott összeg felét el is utalta a megadott számlaszámra, de az áru nem érkezett meg és a hirdető is elérhetetlenné vált.

A szekszárdi rendőrök nyomozni kezdtek, és kiderítették, hogy a számla tulajdonosa egy szolnoki nő – írja a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A bankszámla adatainak vizsgálatakor kiderült, hogy nem a tolnai férfi az egyetlen, aki csalás áldozata lett, ugyanis számos utalás érkezett az ország minden pontjáról a nő számláira. A nyomozók elszámoltatták az 50 éves asszonyt, és üzletszerűen elkövetett csalás miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A nő elmondta, hogy számos valótlan hirdetést adott fel a közösségi médiában. Több álprofilról hirdetett a játékkonzoltól a hangfalon át a fülhallgatóig, de kínált eladásra márkás ruhaneműket is. A meghirdetett árucikkek nem a sajátjai voltak, azok fotóit az internetről töltötte le. Elismerte, hogy a hirdetéseket a könnyű pénzszerzés reményében adta fel, nem állt szándékában semmilyen terméket küldeni a becsapott vevőknek. A nyomozás során kiderült, hogy a csaló legalább 51 embert csapott be hasonló módszerrel, ezzel több mint kétmillió forint jövedelemhez jutott. Miután fény derült a csalárd üzletre, a nyomozók a vagyonvisszaszerzés érdekében zárolták a nő számláit, azonban azokon mindössze pár tízezer forintnyi összeg volt, azt lefoglalták.

A napokban befejezték a vizsgálatot a Szekszárdi Rendőrkapitányságon, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.

Ha Ön is csalás áldozatává vált, vagy csak szeretné megelőzni a bajt, a rendőrség a Mátrix Projektéről, a bűncselekmények megelőzéséről a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhet további hasznos információkat.

Tolna vármegyében a [email protected] e-mail-címen is várják kollégáink a témával kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket.

 

