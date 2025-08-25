augusztus 25., hétfő

Hétvégi összefoglaló

34 perce

Több tűzesethez és műszaki mentéshez is vonultak tűzoltóink

Nagymányokon, egy Hunyadi utcai lakásban mosogatógép, szombat délután Szekszárdon, a Siótöltésen pedig egy személyautó gyulladt ki – tájékoztatott a Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Teol.hu
Illusztráció: MW (archív)

A műszaki mentések vonatkozásában Szekszárdon leszakadt faághoz, a mentőszolgálat kérésére pedig ajtónyitáshoz vonultak a tűzoltórajok. Péntek délután az M6-os autópályán, Dunaszentgyörgy magasságában, a Pécs irányába tartó pályatesten egy dízel üzemű személyautó ütközött szalagkorlátnak. Szombat hajnalban a szekszárdi uszoda gépházába riasztották a tűzoltókat egy eltört vízcső miatt, ahol egy búvárszivattyú segítségével avatkoztak be a vármegyeszékhely hivatásos egységei.

Személyautó és a közvetlen környezetében, száz négyzetméternyi területen az aljnövényzet gyulladt ki szombat délután Szekszárdon, a Siótöltésen. A tűzeset helyszínére a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói siettek, akik két vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a keletkezett tüzet.

A Somogy vármegyei Gölle külterületén két hektáron búzatarló égett vasárnap délután. A tűzesethez a dombóvári hivatásos tűzoltók vonultak, akik vízsugarak és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat, amelyek megfékezését az érintett terület körbetárcsázásával egy erőgép is támogatta.

Háromszáz négyzetméternyi területen avar és gaz égett vasárnap este Páriban, a Nagy utcában. A szabadtéri tűzesethez a tamási önkormányzati tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a keletkezett tüzet.

