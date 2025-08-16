Körözési toplista
Az ország második legkeresettebb bűnözője ez a dombóvári férfi– Ön tud róla valamit?
A második legkeresettebb hazai bűnöző egy dombóvári férfi. Balogh Norbertet költségvetési csalást követett el, szabadságvesztés letöltése miatt körözik.
A Police.hu hivatalos körözési listája szerint Balogh Norbert Dombóváron született 1977. 04.27.-én. A Kaposvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 2024. szeptember másodikán rendelte el a körözést a férfi ellen költségvetési csalás miatt. Szeptember 25-én pedig a Pécsi Ítélőtábla adott ki elfogatóparancsot ellene.
