Körözési toplista

56 perce

Az ország második legkeresettebb bűnözője ez a dombóvári férfi– Ön tud róla valamit?

Címkék#police.hu#körözési toplista#bűnöző

A második legkeresettebb hazai bűnöző egy dombóvári férfi. Balogh Norbertet költségvetési csalást követett el, szabadságvesztés letöltése miatt körözik.

Teol.hu

A Police.hu hivatalos körözési listája szerint Balogh Norbert Dombóváron született 1977. 04.27.-én. A Kaposvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 2024. szeptember másodikán rendelte el a körözést a férfi ellen költségvetési csalás miatt. Szeptember 25-én pedig a Pécsi Ítélőtábla adott ki elfogatóparancsot ellene. 

Balogh Norbert nem kezdte meg szabadságvesztésének letöltését

 

 

