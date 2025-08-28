augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

13°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Van, amelyik mér, van, amelyik nem

1 órája

Átverés lenne? Nem minden traffipax az, aminek látszik

Címkék#traffibox#rendőrségi engedély#kontroll#traffipax

Egyre több helyen találkozhatunk olyan sebességmérő dobozokkal, amelyek valójában nem végeznek méréseket. Egyes önkormányzatok így próbálják visszaszorítani a gyorshajtást, ám ezeknek a berendezéseknek a kihelyezése szabályokhoz kötött. Ugyanakkor már olyan traffipaxok is vannak, melyek nem csak a sebességet mérik.

Mauthner Ilona

Az ország egyre több pontján lehet olyan traffipaxokat látni, amelyekben nem minden esetben található kamera. Az elmúlt években egyre több önkormányzat döntött úgy, hogy a költséges, hitelesített és a rendőrségi VÉDA-rendszerbe kötött lézeres sebességmérők helyett csupán a traffiboxokat helyezik ki, mivel ezek olcsóbb alternatívát jelentenek, mint a traffipaxok.

Vajon melyik az igazi traffipax?
Nehéz megállapítani melyik igazi traffipax és melyik az áltraffipax
Fotó: Bencsik Ádám / Forrás:  sonline.hu

Traffipax, áltraffipax: mindkettő jó célt szolgál

A Traffix közlekedési blog szerint ezek az áldobozok megtévesztően hasonlítanak az eredetiekre, és matricákkal, prizmákkal is ellátják őket. Bár olcsóbbak, még így sem filléres megoldásról van szó: egy áltraffipax előkészítése és telepítése, valamint a hálózatra kötése akár bruttó 5-6 millió forintba is kerülhet.

Az áldobozok kinézetükben is igyekeznek az igazi mérőberendezésekhez hasonlítani. Egyes típusok képesek zöld vagy piros jelzéssel tájékoztatni az autósokat arról, hogy betartják-e a sebességhatárt.

Kádas Zoltán, szekszárdi gépjárművezető-szakoktató szerint a gyorshajtás visszaszorítása fontos cél. Ő személy szerint minden eszközt támogat, amely ezt elősegíti. Jó eszköznek tartja például a néhány településen található úgynevezett sebességmérő lámpákat, melyek villognak, ha az autós túllépi a megengedett sebességet. Sőt, még a traffic control jelezés is visszatartó erejű a gyorshajtóknál. Hamarosan itt az ősz, amikor a nyirkos reggeleken az úttestre hulló faleveleken nehéz a fékezés, hívta fel a figyelmet a szakoktató.

Egyre több olyan traffipax van hazánkban is, főleg az autópályák körzetében, amelyek nem csak a sebességet mérik, de azt is látják, hogy vezetés közben mobilozik-e a sofőr, illetve mindenki be van kötve a kocsiban – mondta a szakoktató.

Rendőrségi engedély nem kell hozzá, de a közútkezelőé igen

A sonline.hu korábbi kérdésére a rendőrség azt közölte, hogy egy áltraffipax kihelyezéséhez nem szükséges rendőrségi engedély, azonban a közútkezelő jóváhagyása elengedhetetlen. Az önkormányzatok megállapodást kötnek a rendőrséggel, amely az igazi sebességmérők üzemeltetését végzi, de a hamis traffipaxok kihelyezése is engedélyköteles. Az ilyen eszközöknél kötelező a „traffipax kontroll” felirat kihelyezése is, amely szintén a Közút feladata.

A gyorshajtók így gyakran nem tudják, hogy valódi vagy hamis sebességmérő mellett haladnak el – de a cél mindenképpen az, hogy óvatosabbá tegyék a közlekedőket. Akár igazi a mérő, akár hamis, a legfontosabb, hogy vezessünk óvatosan, a sebességhatárokat betartva, hogy mindenki hazaérjen.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu