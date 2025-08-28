Átverés lenne? Nem minden traffipax az, aminek látszik

Az ország egyre több pontján lehet olyan traffipaxokat látni, amelyekben nem minden esetben található kamera. Az elmúlt években egyre több önkormányzat döntött úgy, hogy a költséges, hitelesített és a rendőrségi VÉDA-rendszerbe kötött lézeres sebességmérők helyett csupán a traffiboxokat helyezik ki, mivel ezek olcsóbb alternatívát jelentenek, mint a traffipaxok.

Nehéz megállapítani melyik igazi traffipax és melyik az áltraffipax

Fotó: Bencsik Ádám / Forrás: sonline.hu

Traffipax, áltraffipax: mindkettő jó célt szolgál

A Traffix közlekedési blog szerint ezek az áldobozok megtévesztően hasonlítanak az eredetiekre, és matricákkal, prizmákkal is ellátják őket. Bár olcsóbbak, még így sem filléres megoldásról van szó: egy áltraffipax előkészítése és telepítése, valamint a hálózatra kötése akár bruttó 5-6 millió forintba is kerülhet.

Az áldobozok kinézetükben is igyekeznek az igazi mérőberendezésekhez hasonlítani. Egyes típusok képesek zöld vagy piros jelzéssel tájékoztatni az autósokat arról, hogy betartják-e a sebességhatárt.

Kádas Zoltán, szekszárdi gépjárművezető-szakoktató szerint a gyorshajtás visszaszorítása fontos cél. Ő személy szerint minden eszközt támogat, amely ezt elősegíti. Jó eszköznek tartja például a néhány településen található úgynevezett sebességmérő lámpákat, melyek villognak, ha az autós túllépi a megengedett sebességet. Sőt, még a traffic control jelezés is visszatartó erejű a gyorshajtóknál. Hamarosan itt az ősz, amikor a nyirkos reggeleken az úttestre hulló faleveleken nehéz a fékezés, hívta fel a figyelmet a szakoktató.

Egyre több olyan traffipax van hazánkban is, főleg az autópályák körzetében, amelyek nem csak a sebességet mérik, de azt is látják, hogy vezetés közben mobilozik-e a sofőr, illetve mindenki be van kötve a kocsiban – mondta a szakoktató.

Rendőrségi engedély nem kell hozzá, de a közútkezelőé igen

A sonline.hu korábbi kérdésére a rendőrség azt közölte, hogy egy áltraffipax kihelyezéséhez nem szükséges rendőrségi engedély, azonban a közútkezelő jóváhagyása elengedhetetlen. Az önkormányzatok megállapodást kötnek a rendőrséggel, amely az igazi sebességmérők üzemeltetését végzi, de a hamis traffipaxok kihelyezése is engedélyköteles. Az ilyen eszközöknél kötelező a „traffipax kontroll” felirat kihelyezése is, amely szintén a Közút feladata.