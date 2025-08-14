Baleset
3 órája
Tragédia a vasúti átjáróban: ketten életüket vesztették!
Illusztráció: MW
Összeütközött egy vonat és egy személyautó csütörtök késő délelőtt a Nagypeterd és Rózsafa között található vasúti átjáróban. A balesetben ketten életüket vesztették – tudta meg a BAMA.
