Úgy betolták a kocsit, hogy aztán az tört-zúzott Pakson

Különös baleset történt kedden reggel Pakson, melynek részleteiről Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője számolt be. Arról tájékoztatott, hogy a reggeli órákban egy autós parkolt Pakson, a Penny Market parkolójában. Amikor a kocsival el akarta azt hagyni, az autó nem indult.

A Gyógyászati Központ mellett állt meg az autó

Forrás: TVMRFK

A járművet betolták, és a hátramenetben levő autóban a sofőr hirtelen nagy gázt adott, amelytől a kocsi nagy lendülettel megindult. Előbb egy másik parkoló autónak ment neki, majd az út melletti útpadkán és az úttesten is átgurult. Végül az út túloldalán levő egészségügyi intézmény előtt két kandelábert kidöntve az épület lépcsőjének csúszva állt meg. A balesetet követően az autó sofőrjét súlyos sérülésekkel vitték kórházba.