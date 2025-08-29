augusztus 29., péntek

Mikromobilitási eszköz

1 órája

Újabb e-rolleres baleset történt Szekszárdon

Szekszárdon bukott egy e-rolleres.

Teol.hu

Rendőrök, mentők jelenlétére figyelt fel egy olvasónk csütörtökön délután Szekszárdon, a Tolna Vármegyei Önkormányzat épülete környékén. Arról, hogy mi történhetett, Debreceniné Farkas Editet, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensét kérdeztük. Elmondta, hogy egy iskolás korú fiú esett el elektromos rollerrel, és könnyű sérüléssel megúszta az esetet.

Nem mindenki ilyen szerencsés, több balesetről is beszámoltunk az utóbbi hetekben, amelynek elszenvedője elektromos rollerrel közlekedett. Ozora külterületén egy fiatal fiú bukott, súlyos fejsérüléseket szenvedett, egy arra közlekedő talált rá eszméletlen állapotban.

 

