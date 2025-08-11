augusztus 11., hétfő

Közlekedés

54 perce

Úttestre dőlt fa akadályozta a forgalmat

Címkék#tűzoltók#fa#Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#Hőgyész

Teol.hu
Úttestre dőlt fa akadályozta a forgalmat

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Útra dőlt egy nyolc méter magas fa szombat délután Hőgyészen, a 65157-es számú út első kilométerénél. A műszaki mentéshez a tamási önkormányzati tűzoltók vonultak, akik motoros láncfűrész segítségével távolították el a forgalmi akadályt képező fát – közölte hétfőn a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 

