Úttestre dőlt fa akadályozta a forgalmat

Útra dőlt egy nyolc méter magas fa szombat délután Hőgyészen, a 65157-es számú út első kilométerénél. A műszaki mentéshez a tamási önkormányzati tűzoltók vonultak, akik motoros láncfűrész segítségével távolították el a forgalmi akadályt képező fát – közölte hétfőn a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.