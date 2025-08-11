Közlekedés
Úttestre dőlt fa akadályozta a forgalmat
Forrás: Shutterstock/illusztráció
Útra dőlt egy nyolc méter magas fa szombat délután Hőgyészen, a 65157-es számú út első kilométerénél. A műszaki mentéshez a tamási önkormányzati tűzoltók vonultak, akik motoros láncfűrész segítségével távolították el a forgalmi akadályt képező fát – közölte hétfőn a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
