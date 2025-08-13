Fiatalokból álló trió bukott meg: mások kárára akartak jól élni!

A Szekszárdi Járási Ügyészség összesen 22 rendbeli, szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás vétsége miatt emelt vádat egy 20, egy 19 és egy 18 éves férfi ellen – közölte a Tolna Vármegyei Főügyészség. Mint azt írták, a két utóbbi férfi a bűncselekmények elkövetésekor, azaz 2023 januárjában és februárjában még fiatalkorú volt.

Illusztráció: Shutterstock

A vádirat szerint a vádlottak közösen elhatározták, hogy úgy jutnak rendszeres jövedelemhez, hogy az egyik közösségi oldal hirdetési felületén álnéven olyan termékeket hirdetnek meg eladásra, amelyekkel egyáltalán nem rendelkeztek. Ennek érdekében közösen létrehoztak olyan álprofilokat, amelyeket aztán a sértettek megtévesztéséhez használtak, majd ezt követően a hirdetések megosztását, az egyes sértettekkel való kapcsolattartást, illetve a sértetteknek az adásvétellel kapcsolatos tényleges megtévesztését már külön-külön végezték. A sértettek a hirdetések alapján szintén elektronikus levelező alkalmazáson keresztül vették fel a kapcsolatot az egyes vádlottakkal a vásárlás részleteinek egyeztetése érdekében.

A valótlan hirdetésekben elsősorban játékkonzolokat, mobiltelefont, okosórát, sportcipőt, illetve hangszórót kínáltak eladásra.

A vádlottak tévedésbe ejtették a sértetteket, a meghirdetett árukkal nem rendelkeztek és azokat nem is állt szándékukban megküldeni a vevőknek. Céljuk kizárólag a pénz megszerzése volt, így a vételár előre utalása után a sértettek számára elérhetetlenné váltak.