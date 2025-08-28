Veszélyben az erdő, Tevelre siettek a tűzoltók

Erdősávot is veszélyeztetnek a lángok Tevelen abban a szabadtéri tűzesetben, amelynek oltásán jelenleg is dolgoznak a szekszárdi és a bonyhádi hivatásos tűzoltók, valamint a teveli önkéntesek – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Fotó: Illusztráció/Tamási Tűzoltók – archív

Idén eddig már 162 alkalommal vonultak a vármegyénk tűzoltói szabadtéri tüzekhez, amelyeknél több, mint 246 hektárnyi terület égett le. Mivel a hőségben kiszárad a növényzet, a legkisebb szikra vagy hőforrás is képes nagy tüzet okozni a szabadban, ezért tűzvédelmi szempontból sehol nem tanácsos ilyenkor tüzet gyújtani. A tűzgyújtási tilalom pedig továbbra is érvényben van.