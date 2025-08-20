augusztus 20., szerda

István névnap

29°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar Bronz Érdemkereszt

1 órája

Záporoztak az elismerések: főtörzszászlós, őrnagy és biztonsági őr is kitüntetést kapott

Címkék#Dr Sulyok Tamás#Magyar Bronz Érdemkereszt#kitüntetés

Budapesten tartották meg a központi ünnepségeket a Belügyminisztériumban és az Országos Rendőr-főkapitányságon 2025. augusztus 19-én. Tolna vármegyéből többen is magas szintű elismerést vehettek át.

Teol.hu

Dr. Sulyok Tamás Magyarország Köztársasági Elnöke a Magyar Bronz Érdemkereszt katonai tagozatát adományozta Benke János főtörzszászlós, a Szekszárdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Szabálysértési Előkészítő Csoport referensének a rendőrség állományában közel négy évtizeden keresztül végzett színvonalas szolgálati tevékenysége elismeréseként. Az elismerést dr. Pintér Sándor Magyarország Belügyminisztere adta át a belügyminisztériumban megtartott ünnepségen.

Benke János
Forrás:  Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Az országos rendőrfőkapitány, szakterületén nyújtott kiemelkedő munkája elismeréseként, állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Ledneczki Mihály századost, a Paksi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály kiemelt fővizsgálóját soron kívül magasabb rendfokozatba, őrnaggyá léptette elő.

Faust Péter és Ledneczki Mihály
Forrás: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Az országos rendőrfőkapitány, szakterületén nyújtott kiemelkedő munkája elismeréseként, állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából pénzjutalomban részesítette Faust Péter munkavállalót, a Bonyhádi Rendőrkapitányság fegyveres biztonsági őrét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu