Záporoztak az elismerések: főtörzszászlós, őrnagy és biztonsági őr is kitüntetést kapott

Dr. Sulyok Tamás Magyarország Köztársasági Elnöke a Magyar Bronz Érdemkereszt katonai tagozatát adományozta Benke János főtörzszászlós, a Szekszárdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Szabálysértési Előkészítő Csoport referensének a rendőrség állományában közel négy évtizeden keresztül végzett színvonalas szolgálati tevékenysége elismeréseként. Az elismerést dr. Pintér Sándor Magyarország Belügyminisztere adta át a belügyminisztériumban megtartott ünnepségen.

Benke János

Forrás: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Az országos rendőrfőkapitány, szakterületén nyújtott kiemelkedő munkája elismeréseként, állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Ledneczki Mihály századost, a Paksi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály kiemelt fővizsgálóját soron kívül magasabb rendfokozatba, őrnaggyá léptette elő.

Faust Péter és Ledneczki Mihály

Forrás: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Az országos rendőrfőkapitány, szakterületén nyújtott kiemelkedő munkája elismeréseként, állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából pénzjutalomban részesítette Faust Péter munkavállalót, a Bonyhádi Rendőrkapitányság fegyveres biztonsági őrét.