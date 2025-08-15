Zenészpalánták nyertek betekintést a rendőrök munkájába

A héten rendezik meg a X. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált Tolna vármegyében. Az egyhetes programsorozat része, hogy a zenészek és zenészpalánták különböző szekciókban táborban is részt vesznek. Immár harmadik éve csatlakozott közreműködőként a programokhoz a rendőrség is, ennek része volt a hét elején a Magyar Rendőrség Zenekarának koncertje. Ezt követően a legszerencsésebb táborlakók tombolasorsoláson különböző ajándékokat kaptak a tolnai rendőrök jóvoltából.

Fotó: Police.hu

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, dr. Hablicsek Nikoletta a táborozókat egy rendőrségi látogatásra invitálta, hogy ne csak a Magyar Rendőrség Zenekarának muzsikáján keresztül ismerkedjenek az egyenruhásokkal, hanem közelebbről is betekintést nyerjenek a rendőrök mindennapjaiba.