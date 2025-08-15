33 perce
Zenészpalánták nyertek betekintést a rendőrök munkájába
A Paksi Rendőrkapitányságra látogattak el a nemzetközi zenei tábor lakói – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A héten rendezik meg a X. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált Tolna vármegyében. Az egyhetes programsorozat része, hogy a zenészek és zenészpalánták különböző szekciókban táborban is részt vesznek. Immár harmadik éve csatlakozott közreműködőként a programokhoz a rendőrség is, ennek része volt a hét elején a Magyar Rendőrség Zenekarának koncertje. Ezt követően a legszerencsésebb táborlakók tombolasorsoláson különböző ajándékokat kaptak a tolnai rendőrök jóvoltából.
A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, dr. Hablicsek Nikoletta a táborozókat egy rendőrségi látogatásra invitálta, hogy ne csak a Magyar Rendőrség Zenekarának muzsikáján keresztül ismerkedjenek az egyenruhásokkal, hanem közelebbről is betekintést nyerjenek a rendőrök mindennapjaiba.
Mi történik az uzdi zenetáborban?Másodszor szerveztek zenetábort Uzdon.
A Kovács Zalán László fesztiváligazgató által delegált zenészpalánták augusztus 14-én ellátogattak a Paksi Rendőrkapitányságra. A társaság egy rögtönzött kutyás bemutatót nézhetett meg, majd a rendőrök mindennapjaiból is ízelítőt kaphattak. A bűnügyi technikus feladatairól meséltek nekik, és megtudhatták mi is a „rabosítás”. Testközelből láthatták a rendőrségnél használatos fegyvereket is. Végül belülről is megszemlélhettek egy igazi rendőrautót.
A vidám hangulatú délután végén a közös csoportkép elkészítése után mindenki apró közlekedésbiztonsági ajándékkal térhetett vissza a táborba.