10 millió forintot csaltak ki a nőtől rendőrnek kiadva magukat

Egy szekszárdi nő tett feljelentést a napokban ismeretlen tettesek ellen, akik rávették, hogy a számlájáról biztonságos helyre utalja el 10 millió forintját. Sajnos ismét sikerrel jártak azok az ismeretlen csalók, akik a BRFK alkalmazottjaként bemutatkozva hívtak fel telefonon egy gyanútlan nőt. Megnyerő és szakszerűnek tűnő kommunikációval rávették, hogy az általuk megadott számlaszámra utalja el megtakarításai egy részét, több részletben. Az „akció” alatt folyamatosan szóval tartották, többször visszahívták.

A csalók rávették a nőt, hogy a számlájáról biztonságos helyre utalja el 10 millió forintját (Képünk illusztráció)

Többnyire egy nő tartotta vele a kapcsolatot, de rövid időre egy férfi is bekapcsolódott a beszélgetésbe, ezzel is alátámasztva a sztori hitelességét. A tőrbe csalt nő a pénzintézet alkalmazottjával utaltatta el az összegeket. A tranzakció után is keresték a „rendőrök”, próbálták rávenni, hogy a számláján maradt többi pénzét is utalja el, de ennek a kérésnek már nem tett eleget.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság ismételten felhívja a figyelmet, hogy idegenek kérésére ne utaljanak pénzt az általuk megadott idegen számlaszámra! Ha arra hivatkoznak, hogy veszélyben van a számlájuk, mindig a pénzintézet hiteles elérhetőségeit használva, vagy személyesen győződjenek meg az információ valóságtartalmáról! Idegeneknek ne adják meg az adataikat, azt se árulják el, hogy melyik pénzintézetnél van számlájuk. Ha a hívó fél nem tudja, az már árulkodó! Ha csalás sértettjévé váltak, haladéktalanul tegyenek feljelentést a rendőrségen és jelezzék a pénzintézetüknek is!

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. A témával kapcsolatban a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhetnek további hasznos információkat.