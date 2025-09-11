szeptember 11., csütörtök

Segélyhívó

1 órája

A 112 nem játék! Életek múlhatnak rajta – így készítik fel a hívásfogadókat

Címkék#rendőrség#segélyhívók#kommunikációs tréning#segítség

A még hatékonyabb kommunikáció érdekében tartanak a napokban képzéseket a tolnai, baranyai és somogyi tevékenység-irányítási központokban szolgáló rendőröknek – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Teol.hu
A még hatékonyabb kommunikáció érdekében tartanak képzéseket a tevékenység-irányítási központokban szolgáló rendőröknek (Fotó: police.hu)

Magyarországon 2014-től megváltozott a segélyhívások fogadásának rendszere. Azóta két központban Miskolcon és Szombathelyen fogadják a 112-es segélyhívószámra érkező hívásokat. Az ott dolgozó munkatársak néhány kérdés feltétele, majd a bejelentett esemény  pontos helyszínének beazonosítása után továbbítják a segélyhívásokat rendőrség, a mentők vagy éppen a katasztrófavédelem felé. Sajnálatos módon a segélyhívások közel fele még mindig semmilyen segélykérést, információkérést nem tartalmaz. Ilyenkor a hívó fél általában szórakozásból vagy szándékosan megtévesztő szándékkal tárcsázza a 112-t.

Amennyiben Tolna vármegyében történik olyan esemény, amelyben a rendőrségnek kell intézkednie, a segélyhívást kezdeményező a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjában dolgozó ügyeletesével beszél. Az ügyeleteseink koordinálják, hogy a bajbajutottakhoz minél hamarabb kiérjen a rendőri segítség.

A hatékonyabb kommunikáció érdekében kezdeményezték, hogy a tevékenység-irányítási központokban dolgozók tréningen vegyenek részt. A héten indult régiós képzés fókuszában az ügyfélcentrikus gondolkodás és a kérdezési technikák fejlesztése áll, melyet trénerek segítségével sajátíthatnak el a rendőrök. A szekszárdi helyszínen a Baranya, a Somogy és a Tolna vármegyében szolgáló ügyeleteseket a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Dr. Hablicsek Nikoletta r. ezredes köszöntötte. Főkapitány asszony felhívta a figyelmet arra, hogy egy-egy élethelyzet megoldásában mennyire fontos a megfelelő a rendőri kommunikáció.

Ha valaki bajban van, rendőrre, mentőre, tűzoltóra van szüksége, haladéktalanul hívja a 112-t, ahol pár másodpercen belül fogadják a hívását! A bejelentő a hívásfogadó rendőrök kérdéseire próbáljon meg minél pontosabb válaszokat adni, így biztosítva azt, hogy minél hamarabb segítséghez jusson.

A 112-es segélyhívó nem játék, életeket menthet – mindenki felelősséggel használja!

 

