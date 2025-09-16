16 milliós biznisz lett az illegális vasazásból, most bíróság elé áll a páros

A vád szerint a Kaposvár melletti faluban élő középkorú pár 2021 áprilisától négy éven keresztül folyamatosan engedély nélkül gyűjtött és adott el fémhulladékot. Az élettársak az illegálisan szerzett lomot többségében saját tulajdonú gépkocsijukkal szedték össze, majd szállították különböző környékbeli MÉH telepekre, amiből együtt összesen 16 millió forintot meghaladó bevételre tettek szert.

Forrás: MW

További részletek a Sonline.hu-n.