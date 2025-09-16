szeptember 13., szombat

Vádirat

55 perce

16 milliós biznisz lett az illegális vasazásból, most bíróság elé áll a páros

Címkék#fémhulladék#biznisz#engedély

A vád szerint a Kaposvár melletti faluban élő középkorú pár 2021 áprilisától négy éven keresztül folyamatosan engedély nélkül gyűjtött és adott el fémhulladékot.

Teol.hu

 A vád szerint a Kaposvár melletti faluban élő középkorú pár 2021 áprilisától négy éven keresztül folyamatosan engedély nélkül gyűjtött és adott el fémhulladékot. Az élettársak az illegálisan szerzett lomot többségében saját tulajdonú gépkocsijukkal szedték össze, majd szállították különböző környékbeli MÉH telepekre, amiből együtt összesen 16 millió forintot meghaladó bevételre tettek szert. 

Forrás:  MW

További részletek a Sonline.hu-n.

 

