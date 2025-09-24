A tűzoltók már azelőtt a helyszínre értek, hogy riasztották volna őket

Mintegy ötszáz négyzetméternyi területen száraz gaz égett kedden délelőtt Várdombon, a Dózsa utcában. Mire az érintett hívta volna a 112-es segélyhívó számot, a tűzoltók már a helyszínen is voltak, ugyanis a tüzet a helyismereti foglalkozásról állomáshelyére tartó szekszárdi hivatásos egység észlelte. Ezt követően egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.