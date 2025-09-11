szeptember 11., csütörtök

„A katonák felszerelése, motiváltsága és kiképzettsége adja a Magyar Honvédség erejét” (videó)

Fajsz és Fadd-Dombori között zajlott az Adaptive Hussars 2025 (ADHU25) hadgyakorlat egyik leglátványosabb mozzanata: a Magyar Honvédség műszaki alakulatai és szövetséges egységei folyami átkelést hajtottak végre a Dunán. A többhetes, összhaderőnemi gyakorlat a rendszerváltoztatás óta a legnagyobb volumenű és legkomplexebb katonai művelet, amelyben a honvédség teljes állománya, valamint a hazánkban állomásozó NATO-erők is részt vesznek. Így szállták meg az Adaptive Hussars során Fadd-Domborit a katonák.

Adaptive Hussars 2025

Fotók: Mártonfai Dénes

 


 

