„A katonák felszerelése, motiváltsága és kiképzettsége adja a Magyar Honvédség erejét” (videó)
Fajsz és Fadd-Dombori között zajlott az Adaptive Hussars 2025 (ADHU25) hadgyakorlat egyik leglátványosabb mozzanata: a Magyar Honvédség műszaki alakulatai és szövetséges egységei folyami átkelést hajtottak végre a Dunán. A többhetes, összhaderőnemi gyakorlat a rendszerváltoztatás óta a legnagyobb volumenű és legkomplexebb katonai művelet, amelyben a honvédség teljes állománya, valamint a hazánkban állomásozó NATO-erők is részt vesznek. Így szállták meg az Adaptive Hussars során Fadd-Domborit a katonák.
Adaptive Hussars 2025Fotók: Mártonfai Dénes
