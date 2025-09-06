Árokba hajtott egy autó a 63-as főúton

Letért az úttestről, árokba hajtott és ott a tetejére borulva állt megy egy személykocsi a 63-as főút 30-as kilométerénél. A Nagydorog és Bikács között balesetet szenvedett járműben csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A beavatkozás ideje alatt a főút érintett szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani.