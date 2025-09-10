Árokba sodródott egy autó Pincehely és Ozora között

Árokba sodródott egy személyautó kedd késő este a 6408-as számú út Pincehely és Ozora közötti szakaszán. A műszaki mentést végző tamási önkormányzati tűzoltók áramtalanították és kivontatták az árokból a járművet, amelyben egy ember utazott. Ő ki tudott szállni járművéből – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.