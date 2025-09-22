Rendőrkézen
Ellopták a nyitva hagyott kocsit, de messzire nem jutottak
A paksi rendőrök visszaadták az elvitt gépkocsit a tulajdonosnak – tudtuk meg a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatától.
Egy helyi férfi kért segítséget a rendőröktől szeptember 16-án, mert eltűnt Pakson a háza előtt leállított autója. A gépkocsit nyitva hagyta, és az indítókulcs is benne maradt.
Információk és kamerafelvétel alapján a paksi rendőrök elszámoltatták a tolvajt, az autót megtalálták és lefoglalták. Lopás vétségének gyanúja miatt hallgatták ki a 19 éves németkéri férfit, aki beismerte a bűncselekményt. A nyomozók visszaadták az autót a sértettnek.
