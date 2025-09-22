szeptember 22., hétfő

Móric névnap

19°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrkézen

44 perce

Ellopták a nyitva hagyott kocsit, de messzire nem jutottak

Címkék#tolvaj#gépkocsi#gyanú

A paksi rendőrök visszaadták az elvitt gépkocsit a tulajdonosnak – tudtuk meg a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatától.

Teol.hu

Egy helyi férfi kért segítséget a rendőröktől szeptember 16-án, mert eltűnt Pakson a háza előtt leállított autója. A gépkocsit nyitva hagyta, és az indítókulcs is benne maradt.

police.hu

Információk és kamerafelvétel alapján a paksi rendőrök elszámoltatták a tolvajt, az autót megtalálták és lefoglalták. Lopás vétségének gyanúja miatt hallgatták ki a 19 éves németkéri férfit, aki beismerte a bűncselekményt. A nyomozók visszaadták az autót a sértettnek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu