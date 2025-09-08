Az egyik autós villanyoszlopnak hajtott, a másik árokba borult

Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó vasárnap délután Nagydorogon, a József Attila utcában. A baleset helyszínére a paksi hivatásos és a nagydorogi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. Személyi sérülés nem történt – tájékoztatott hétfőn a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Szombat délután Bikácsnál, a 63-as számú főúton egy személygépkocsi árokba hajtott és fejtetőre borult. A járművet a tűzoltók áramtalanították, személyi sérülés nem történt.

Szeptember ötödikén este az 5111-es számú mellékút tizenhetedik kilométerénél. Madocsa térségében mintegy háromszáz négyzetméteren égett a tarló. A paksi hivatásos tűzoltók egy sugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat.