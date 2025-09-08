1 órája
Az egyik autós villanyoszlopnak hajtott, a másik árokba borult
Négy tűzesethez és négy műszaki mentéshez vonultak vármegyénk tűzoltói az elmúlt hetvenkét óra leforgása alatt. Két alkalommal közlekedési balesethez, míg másik két esetben a szomszédos vármegyékbe is riasztották őket.
Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó vasárnap délután Nagydorogon, a József Attila utcában. A baleset helyszínére a paksi hivatásos és a nagydorogi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. Személyi sérülés nem történt – tájékoztatott hétfőn a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Szombat délután Bikácsnál, a 63-as számú főúton egy személygépkocsi árokba hajtott és fejtetőre borult. A járművet a tűzoltók áramtalanították, személyi sérülés nem történt.
Szeptember ötödikén este az 5111-es számú mellékút tizenhetedik kilométerénél. Madocsa térségében mintegy háromszáz négyzetméteren égett a tarló. A paksi hivatásos tűzoltók egy sugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat.
Szintén pénteken Dunaföldvár térségében, a 6228-as úton kidőlt fa akadályozta a forgalmat, amelyet a helyi önkéntes tűzoltók láncfűrésszel eltávolítottak.