szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

20°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

1 órája

Az egyik autós villanyoszlopnak hajtott, a másik árokba borult

Címkék#balesetek#tűz#Nagydorog

Négy tűzesethez és négy műszaki mentéshez vonultak vármegyénk tűzoltói az elmúlt hetvenkét óra leforgása alatt. Két alkalommal közlekedési balesethez, míg másik két esetben a szomszédos vármegyékbe is riasztották őket.

Teol.hu

Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó vasárnap délután Nagydorogon, a József Attila utcában. A baleset helyszínére a paksi hivatásos és a nagydorogi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. Személyi sérülés nem történt – tájékoztatott hétfőn a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A gyerekek egyik kedvenc a tűzoltóautó. Fotó: Mártonfai Dénes (archív)

Szombat délután Bikácsnál, a 63-as számú főúton egy személygépkocsi árokba hajtott és fejtetőre borult. A járművet a tűzoltók áramtalanították, személyi sérülés nem történt.

Szeptember ötödikén este az 5111-es számú mellékút tizenhetedik kilométerénél. Madocsa térségében mintegy háromszáz négyzetméteren égett a tarló. A paksi hivatásos tűzoltók egy sugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat.

Szintén pénteken Dunaföldvár térségében, a 6228-as úton kidőlt fa akadályozta a forgalmat, amelyet a helyi önkéntes tűzoltók láncfűrésszel eltávolítottak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu