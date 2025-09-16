Azt gondoltuk, a rágcsálóürülék durva egy büfében, de ennél sokkal undorítóbb dolgokat is talált a hatóság (FOTÓKKAL)

Összesen 33 vendéglátóhely működését kellett korlátozni, és közel 1200 kilogramm élelmiszert vontak ki azonnal a forgalomból. A hatóságok 217 eljárást indítottak, a kiszabott bírságok összege meghaladta a 37 millió forintot – írja közleményében az NKFH.

Fotó: NKFH

A vizsgálatok során leggyakrabban higiéniai hiányosságokba ütköztek, szennyezett munkafelületeket, elhanyagolt hűtőket, hiányos kézmosási lehetőségeket és nem megfelelő mosogatási körülményeket találtak. Egy eset azonban messze túlmutatott az átlagos szabálytalanságokon: egy büfében rágcsálóürülékre és egy egértetemre bukkantak az ellenőrök. Az üzletet azonnal bezárták, az ügybe a rendőrség és a helyi önkormányzat is bekapcsolódott, az ott tárolt árut pedig megsemmisítették.

Fotó: NKFH

A fesztiválokon sem volt minden rendben: a hatóság több esetben romlott vagy nem megfelelően jelölt árucikkeket foglalt le. Ugyanakkor pozitív példákból is akadt, hiszen volt olyan rendezvény, ahol teljes tisztaság várta a vendégeket.

A higiéniai problémákon felül sok egységben hiányoztak az allergénekkel kapcsolatos tájékoztatók, egyes fagylaltozókban pedig nem tüntették fel a mesterséges színezékeknél kötelező figyelmeztetéseket. Több helyen olyan dolgozókat is alkalmaztak, akik nem rendelkeztek érvényes egészségügyi igazolással.

Fotó: NKFH

Az NKFH szerint az ellenőrzések nem kizárólag a jelenlegi hibák feltárására irányultak, hanem arra is, hogy a nyári időszakban a jövőben is minden vendég biztonságban fogyaszthasson a különböző vendéglátóhelyeken – hangsúlyozták közleményükben.