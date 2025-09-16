szeptember 16., kedd

Többen sérültek

1 órája

Baleset a 6-os főúton – teljes az útzár

Címkék#balesetek#útzár#autópálya

Teol.hu

Az eddigi adatok szerint egy autós közlekedett a 6-os főút 83-as kilométerszelvénye közelében szeptember 16-án. A jármű 9 óra 9 perc körül ismeretlen okból lesodródott az útról. A helyszínre mentők is érkeznek. Többen megsérültek – tájékoztatott közleményben Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvívője. 

Egy autó lesodródott az útról Dunaföldvár térségében (Fotó: police.hu)

A mentés idejére a 6-os számú főutat teljes szélességében lezárták. Kerülni mindkét irányból az M6-os autópálya felé lehet – írja a police.hu közleményében. 

 

