Baleset a 6-os főúton – teljes az útzár

Az eddigi adatok szerint egy autós közlekedett a 6-os főút 83-as kilométerszelvénye közelében szeptember 16-án. A jármű 9 óra 9 perc körül ismeretlen okból lesodródott az útról. A helyszínre mentők is érkeznek. Többen megsérültek – tájékoztatott közleményben Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvívője.

Egy autó lesodródott az útról Dunaföldvár térségében (Fotó: police.hu)

A mentés idejére a 6-os számú főutat teljes szélességében lezárták. Kerülni mindkét irányból az M6-os autópálya felé lehet – írja a police.hu közleményében.