Óvatosan!
1 órája
Baleset az M6-os autópálya alagútjában, egy személyautó és egy kamion ütközött
Baleset történt az M6-os autópálya alagútjában, a sztráda Pécs felé vezető oldalán, írta az Útinform.
A közlekedési portál tájékoztatása szerint az eset a D alagútban történt, egy személyautó és egy kamion ütközött össze korábban. Az autópálya 171-es kilométerszelvényénél egy sávon nemrég megindult a forgalom, a korábbi torlódás feloszlóban van. Az érintett szakaszt korábban teljes szélességében lezárták.
