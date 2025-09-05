Baleset az M6-os autópálya alagútjában, egy személyautó és egy kamion ütközött

A közlekedési portál tájékoztatása szerint az eset a D alagútban történt, egy személyautó és egy kamion ütközött össze korábban. Az autópálya 171-es kilométerszelvényénél egy sávon nemrég megindult a forgalom, a korábbi torlódás feloszlóban van. Az érintett szakaszt korábban teljes szélességében lezárták.

Képünk illusztráció

Fotó: Mediaworks