Hatalmas ütközés

30 perce

Így történt a brutális buszos baleset – megszólalt a szemtanú (fotók)

Címkék#balesetek#rendőrség#közlekedés

Amint arról korábban beszámoltunk, súlyos közlekedési baleset történt szeptember 2-án reggel a 65-ös főút 32-es kilométerszelvényében, Regöly térségében. Ezt mondta a szemtanú a balesetről.

Teol.hu

Egy piros Renault személyautó – eddig tisztázatlan körülmények között – áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan összeütközött egy menetrendszerint közlekedő autóbusszal. Így történt a baleset.

A Renault a felismerhetetlenségig összetört a baleset során
A Renault a felismerhetetlenségig összetört a baleset során fotó: Mártonfai Dénes

Az autós okozta a balesetet

A becsapódás erejét jelzi, hogy a személyautó szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. Egy szemtanú azt mondta portálunknak, hogy a járművet vezető férfi életéért a helyszínen legalább fél órán keresztül küzdöttek a mentők. Végül sikerült stabilizálni az állapotát, majd mentőhelikopter szállította kórházba. Információink szerint sérülései életveszélyesek.

Úgy tudjuk, hogy a busz utasai közül legalább ketten szintén megsérültek a balesetben, őket a helyszínen látták el.

A rendőrség tájékoztatása szerint a helyszínelés és a műszaki mentés idejére előbb teljes, majd félpályás útlezárást rendeltek el az érintett szakaszon. A forgalomkorlátozás 10 óra 40 perckor megszűnt, azóta a főút ismét teljes szélességében járható. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Busznak hajtott, életveszélyesen megsérült

Fotók: Dubóczki Dániel és Dubóczki Balázs (Tamási ÖTP)

 

