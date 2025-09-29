szeptember 29., hétfő

1 órája

Baleset történt a szekszárdi szülészet előtt, torlódóik a kocsisor

Teol.hu

Baleset történt Szekszárdon, a szülészet előtt, emiatt körülményes a közlekedés, a Széchenyi utca irányából az Ybl utca felé nem lehet felhajtani. A helyszínelés tart, a forgalmat rendőrök irányítják. 

Fotó: TEOL

A helyszínen azt láttuk, hogy két autó ütközött, az egyik, egy kis Fiat a Béri Balogh utca irányába haladt, egy Tesla pedig egy ideje annál a felhajtónál vesztegel, amelyik az Ybl utca felé vezet. 

Fotó: TEOL

 

