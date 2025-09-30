szeptember 30., kedd

Közlekedés

1 órája

Baleset történt a 6-oson, a fél pályát le kellett zárni

Teol.hu

Félpályás forgalomkorlátozás volt érvényben a 6-os főút 160-as kilométerszelvényében, a tolnai-baranyai vármegyehatár közelében.

Forrás: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A Tolna Vármegyei Rendőrség Facebook-bejegyzése szerint anyagi káros baleset történt, a forgalmat rendőrök irányították. 

 

