Közlekedés
1 órája
Baleset történt a 6-oson, a fél pályát le kellett zárni
Félpályás forgalomkorlátozás volt érvényben a 6-os főút 160-as kilométerszelvényében, a tolnai-baranyai vármegyehatár közelében.
A Tolna Vármegyei Rendőrség Facebook-bejegyzése szerint anyagi káros baleset történt, a forgalmat rendőrök irányították.
