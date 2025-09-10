Baleset történt a 6-oson, lezárták a félpályát

Árokba hajtott egy gépkocsi Tolna térségében, a 6-os főút 131-es kilométerszelvényénél, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A tolnai önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben csak a vezetője utazott. A hatósági beavatkozás idejére félpályán lezárták az érintett útszakaszt.

Forrás: (Illusztráció: MW)