Baleset történt a 6-oson, lezárták a félpályát

Teol.hu

Árokba hajtott egy gépkocsi Tolna térségében, a 6-os főút 131-es kilométerszelvényénél, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A tolnai önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben csak a vezetője utazott. A hatósági beavatkozás idejére félpályán lezárták az érintett útszakaszt.

