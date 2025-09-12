szeptember 12., péntek

Hétfőtől rendőr lesz mindenhol

4 órája

Razzia jön, most szólunk! Az autód miatt is megbüntethetnek, még ha nem is vezettél

A hazai járművezetők 92,2 százaléka bekapcsolja a biztonsági övet, de ez az arány még mindig elmarad az uniós átlagtól. A rendőrség szeptember 15-étől országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést hirdetett, amelynek középpontjában a biztonsági öv használata áll majd.

Mauthner Ilona

A szabályszegők eddig gyakran megúszták a felelősségre vonást, ám egy közelgő jogszabály-módosítás véget vethet ennek. Az új szabályok szerint a jármű üzembentartója is felelősségre vonható lesz, ha az autóban valaki nem használja a biztonsági övet.

biztonsági öv használatát is ellenőrzik
Hétfőtől országos közlekedésbiztonsági ellenőrzés kezdődik, többek között a biztonsági övet is nézik
Forrás: MTI/Lakatos Péter

A biztonsági öv használatát az új szabályok szerint ellenőrzik

A statisztikák szerint a biztonsági öv használata akár 40–60 százalékkal is növelheti a túlélési esélyt közlekedési balesetekben. Hazánkban azonban a halálos balesetek áldozatainak 21 százaléka nem viselt biztonsági övet, ami rávilágít a szabály betartásának életmentő szerepére. Az új szabályozás célja, hogy csökkentse ezeket a tragikus számokat, és hatékonyabbá tegye a szabályszegők elleni fellépést – írta a vezess.hu.

A rendőrség szerint a szabályszegők gyakran nem reagáltak a megkeresésekre, vagy nem nevezték meg, ki vezette a járművet. Ez a kiskapu azt eredményezte, hogy a dokumentált esetek 75–80 százaléka büntetlenül maradt. A hatóságok tehetetlensége miatt a bírságok nagy része nem ért célt, ami aláásta az ellenőrzések hatékonyságát.

A rendőrség közleménye szerint a közelgő jogszabály-módosításokkal „az üzembentartó objektív felelőssége biztosítja majd, hogy minden esetben legyen, aki vállalja a következményeket.” Ez azt jelenti, hogy a jármű tulajdonosát akkor is felelősségre vonhatják, ha nem ő ült a volánnál.

A július 5-én elfogadott törvénymódosítás szerint az üzembentartó automatikusan felelőssé válik, ha az autóban valaki nem használja a biztonsági övet. Az új rendszerben a szabályszegők számára megszűnik a menekülési lehetőség, és a bírságok behajtása is hatékonyabbá válik.

Indul az országos közlekedésbiztonsági ellenőrzés

A rendőrség szeptember 15-ével országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést hirdetett, amelynek középpontjában a biztonsági öv, a bukósisak és a gyermekülés használata áll majd. A razzia célja, hogy felhívja a figyelmet a szabályok betartásának fontosságára, és szigorúbb fellépést ígér azokkal szemben, akik továbbra is figyelmen kívül hagyják az előírásokat – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Az új szabályozás és a fokozott ellenőrzések célja, hogy Magyarországon is csökkenjen a közúti balesetek áldozatainak száma, és mindenki számára egyértelművé váljon: a biztonsági öv használata nem választható, hanem kötelező.

 

 

