Vádemelés

1 órája

Botrányos gyermekátadás: ütötte, majd leköpte volt párját a férfi

Címkék#gyermek#Dombóvár#Tolna Vármegyei Főügyészség

Dombóváron botrányba fulladt egy gyermekátadás: a 40 éves férfi a nyílt utcán támadt volt élettársára, akit előbb leköpött, majd arcon ütött – mindezt közös gyermekük szeme láttára. Az ügyészség vádat emelt ellene.

Teol.hu

A Dombóvári Járási Ügyészség garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat egy 40 éves férfi ellen, tájékoztatott dr. Kiss Yvette, a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője. A vádlott és a sértett, a 26 éves nő 2021 óta élettársak voltak, kapcsolatuk azonban megromlott, ezért életközösségüket 2025. februárjában véglegesen megszakították. 

Silhouette,Shadows,On,A,Wall,Of,Aggressive,Man,Hitting,Innocent
Forrás:  Shutterstock

A vádlott és a sértett 2025. május 18-án délután a közös kiskorú gyermekük átadása miatt a sértett lakása előtt, az utcán találkoztak. Közöttük ekkor szóváltás kezdődött, melynek során a vádlott becsületsértő kifejezéseket használt volt élettársával szemben, aki ezalatt a kisgyermeküket a kezében tartotta. Majd a férfi jobb kezével egy alkalommal, kisebb erővel megütötte a neki hátat fordító sértett nyakának hátsó részét, mire a sértett visszafordulva a vádlott arcába köpött. Erre a vádlott is leköpte a nő arcát, majd azonnal jobb kezét ökölbe szorítva arcon ütötte a sértettet, aki erre gyermekével együtt a helyszínt elhagyva a lakásába távozott.

A vádlott bántalmazása következtében a sértett könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, amely miatt a magánindítványát előterjesztette.

A vádlott által közterületen, a nyílt utcán tanúsított kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartás egyben alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

A büntetett előéletű, a bűncselekmény elkövetését beismerő vádlottal szemben a járási ügyészség halmazati büntetésül közérdekű munka büntetés kiszabását szorgalmazza a Dombóvári Járásbíróságnál.

 

