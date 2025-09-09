Botrányos gyermekátadás: ütötte, majd leköpte volt párját a férfi

A Dombóvári Járási Ügyészség garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat egy 40 éves férfi ellen, tájékoztatott dr. Kiss Yvette, a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője. A vádlott és a sértett, a 26 éves nő 2021 óta élettársak voltak, kapcsolatuk azonban megromlott, ezért életközösségüket 2025. februárjában véglegesen megszakították.

A vádlott és a sértett 2025. május 18-án délután a közös kiskorú gyermekük átadása miatt a sértett lakása előtt, az utcán találkoztak. Közöttük ekkor szóváltás kezdődött, melynek során a vádlott becsületsértő kifejezéseket használt volt élettársával szemben, aki ezalatt a kisgyermeküket a kezében tartotta. Majd a férfi jobb kezével egy alkalommal, kisebb erővel megütötte a neki hátat fordító sértett nyakának hátsó részét, mire a sértett visszafordulva a vádlott arcába köpött. Erre a vádlott is leköpte a nő arcát, majd azonnal jobb kezét ökölbe szorítva arcon ütötte a sértettet, aki erre gyermekével együtt a helyszínt elhagyva a lakásába távozott.