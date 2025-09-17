Árokba sodródott
1 órája
Brutális baleset a 6-os úton: mentőhelikopter is érkezett (VIDEÓ)
Árokba sodródott egy személyautó a 6-os főúton Rácalmás közelében szerdán dél után. A tűzoltók három embert emeltek ki a járműből, a mentők is a helyszínen vannak, mentőhelikopter is érkezett. A balesetről további információkat olvashat a duol.hu-n.
