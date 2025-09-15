Brutális rablás: saját otthonában, gyerekei szeme láttára verték meg és rabolták ki a paksi nőt

Egy helyi nő tett feljelentést a napokban a Paksi Rendőrkapitányságon, mert egy férfi kirabolta őt. Az asszony elmondta a nyomozóknak, hogy kora este mikor hazaért, azt látta, hogy egy ismerősük a házuk udvarán sétál a család engedélye nélkül. Az asszony számon kérte, hogy mit keres az otthonukban, akkor a férfi azt válaszolta, hogy a nő férjét keresi, aki nem volt otthon.

A 34 éves elkövető az asszony után ment a lakásba, majd miután meglátta a nő kezében a több százezer forinttal teli pénztárcáját, el akarta venni az asszonytól, aki ellenállt, és kiabálni kezdett. A férfi annak érdekében, hogy a pénzt megszerezze, a nőt többször megütötte, ujjait csavargatta, amit az asszony gyermekei is végignéztek. Miután elvette a család több hetes keresetét, elszaladt. A rendőrök rövid időn belül megtalálták, és előállították.

Elszámoltatták és gyanúsítottként hallgatták ki rablás miatt, majd őrizetbe is vették. A paksi nyomozók kezdeményezték a 34 éves rabló letartóztatását, melyet a bíróság a napokban el is rendelt.