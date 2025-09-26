szeptember 26., péntek

Frissítés helyett pénzlopás

1 órája

Családi bizalommal élt vissza: banki appon keresztül lopott milliókat

A Dombóvári Járási Ügyészség nagyobb kárt okozó, információs rendszer felhasználásával, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat egy 35 éves nő ellen – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

Teol.hu
Családi bizalommal élt vissza: banki appon keresztül lopott milliókat

Illusztráció: Shutterstock

Fotó: TetianaKtv

A vádirat szerint a vádlott közeli, jó kapcsolatban volt nagybátyjával, a 62 éves sértettel, azt is tudta, hogy melyik banknál van bankszámlája. 2025. január 25-én a vádlott a sértett otthonában tartózkodott, melynek során őt megtévesztve elkérte tőle a mobiltelefonját azzal az ürüggyel, hogy elvégzi rajta az aktuális frissítéseket. A sértett megbízott a vádlottban, a telefont átadta, a vádlott pedig a készülékre telepített mobilbank applikáció alkalmazásba a sértett születési adataival jogosulatlanul belépett, és a férfi folyószámlájáról először 500.000 forintot, majd 100.000 forintot átutalt a saját bankszámlájára.

Ugyanezzel a módszerrel, a sértett megtévesztésével, valótlanul arra hivatkozva, hogy meg kell ismételni a frissítést, január 26-án további 600.000 forintot, január 27-én pedig még 500.000 forintot utalt a saját bankszámlájára.

Az információs rendszerben jogosulatlanul végzett műveletekkel a tévedésbe ejtett sértettnek a vádlott összesen 1.700.000 forint kárt okozott, melynek nagyobb részét elköltötte, felélte, illetve lefoglalással kb. 550.000 forint megtérült meg. A sértett a polgári jogi igényét előterjesztette.

A büntetlen előéletű vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte. Vele szemben a járási ügyészség végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását, illetve a felfüggesztés próbaidejére pártfogó felügyeletének elrendelését szorgalmazza a Dombóvári Járásbíróságnál.

 

 

