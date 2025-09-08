1 órája
Súlyos százezreket buktak – ráfáztak az interneten rendelt tűzifával
Több tűzifa árusítással kapcsolatos csalásról érkezett bejelentés a rendőrségre az elmúlt időszakban Tolna vármegyében.
A közelmúltban egy dombóvári és egy tolnanémedi lakos tett feljelentést, mivel mindkettőjüket internetes hirdetés kapcsán csapták be. Közösségi oldalon hirdetett tűzifát rendeltek és a vételárat előre elutalták a megadott bankszámlaszámra. A fát a megadott időpontig nem kapták meg és a hirdető is elérhetetlenné is vált. Az egyik sértettet 260 000 forinttal, míg a másikat 170 000 forinttal károsították meg az ismeretlen csalók – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A fűtési szezon közeledtével általában gyakoribbá válnak a a fűtőanyagok beszerzésével kapcsolatos átverések – hívta fel a figyelmet a főkapitányság.
Fogadják meg a rendőrség bűnmegelőzési tanácsait
– Fontos, hogy megbízható forrásból – telephellyel és hiteles mérleggel rendelkező cégtől, vállalkozástól – vásároljanak tüzelőt és a vásárlás részleteit mindig pontosan tisztázzák! Idegen személyektől vásárolni kockázatos!
– Lényeges, hogy a megrendelésben erdészeti, vagy sima köbméter szerepel, hiszen egy erdészeti köbméter, valamint egy sima köbméter között jelentős különbség van.
– Tisztázzák azt is, hogy milyen fajtájú a fa, illetve, hogy rönk vagy ömlesztett formában szállítják-e? A megrendelést és az árat rögzítsék írásos formában is! Pontosítsák, hogy a szállítás, valamint a rakodás költségét az ár tartalmazza-e, vagy azt külön kell megtéríteni? A leszállított mennyiséget mérjék le, arról kérjenek számlát! Lehetőleg ne utaljanak előre!
Hozzáértés hiányában kérjenek segítséget megfelelő szakértelemmel rendelkező szakembertől! A tűzifát lehetőség szerint tárolják zárt, biztonságos helyen! Kellő körültekintéssel elkerülhető, hogy bűncselekmény áldozataivá váljanak – írta a főkapitányság.
Ha mégis bűncselekmény áldozatává váltak, a legrövidebb időn belül értesítsék a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívón, ahol a nap 24 órájában fogadják a hívásokat.
A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. Az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzéséről a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhet további hasznos információkat.
