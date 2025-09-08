Súlyos százezreket buktak – ráfáztak az interneten rendelt tűzifával

A közelmúltban egy dombóvári és egy tolnanémedi lakos tett feljelentést, mivel mindkettőjüket internetes hirdetés kapcsán csapták be. Közösségi oldalon hirdetett tűzifát rendeltek és a vételárat előre elutalták a megadott bankszámlaszámra. A fát a megadott időpontig nem kapták meg és a hirdető is elérhetetlenné is vált. Az egyik sértettet 260 000 forinttal, míg a másikat 170 000 forinttal károsították meg az ismeretlen csalók – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A házaló csalók egyik módszere, hogy kevesebb tűzifát szállítanak le annál, mint amennyiről szó volt. Forrás: MW/illusztráció

A fűtési szezon közeledtével általában gyakoribbá válnak a a fűtőanyagok beszerzésével kapcsolatos átverések – hívta fel a figyelmet a főkapitányság.

Fogadják meg a rendőrség bűnmegelőzési tanácsait

– Fontos, hogy megbízható forrásból – telephellyel és hiteles mérleggel rendelkező cégtől, vállalkozástól – vásároljanak tüzelőt és a vásárlás részleteit mindig pontosan tisztázzák! Idegen személyektől vásárolni kockázatos!

– Lényeges, hogy a megrendelésben erdészeti, vagy sima köbméter szerepel, hiszen egy erdészeti köbméter, valamint egy sima köbméter között jelentős különbség van.

– Tisztázzák azt is, hogy milyen fajtájú a fa, illetve, hogy rönk vagy ömlesztett formában szállítják-e? A megrendelést és az árat rögzítsék írásos formában is! Pontosítsák, hogy a szállítás, valamint a rakodás költségét az ár tartalmazza-e, vagy azt külön kell megtéríteni? A leszállított mennyiséget mérjék le, arról kérjenek számlát! Lehetőleg ne utaljanak előre!