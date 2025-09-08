szeptember 8., hétfő

Vádirat

Cserbenhagyta a vizsgázó tanulóvezetőt, miután balesetet okozott

Cserbenhagyás vétsége miatt emelt vádat a Szekszárdi Járási Ügyészség egy 56 éves férfi ellen, aki 39 éve rendelkezik vezetői engedéllyel.

Teol.hu

A vádirat szerint a férfi 2024. október 18-án délelőtt személygépkocsival közlekedett Szekszárdon. Az egyik útkereszteződésben a zöld jelzésnél a városközpont irányába balra kanyarodott a négysávos útra, azonban nem biztosított elsőbbséget a vele szemből szabályosan érkező és ugyanarra az útra jobbra kanyarodó, tanulóvezető által vezetett motorkerékpárnak. Az éppen vizsgázó motoros tanulót járművezető szakoktató és vizsgabiztos is kísérte a mögötte haladó autóban. A vádlott által vezetett autó sebességét észlelve a motoros a baleset elkerülése érdekében hirtelen fékezett, amely miatt egyensúlyát elveszítve az úttestre esett és a motorkerékpárja alá szorult – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Főügyészség.

A kép illusztráció.

A vádlott a motorkerékpáros elesését észlelte, az útkereszteződéshez közeli buszmegállóban az autóját lelassította. Ezt követően elhagyta a helyszínt anélkül, hogy az adatai hátrahagyta volna, illetve anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy a motorkerékpáros segítségnyújtásra szorul-e.

A balesetben egyébként szerencsére senki sem sérült meg.

A baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte a KRESZ elsőbbségadásra vonatkozó szabályait, ezt követően pedig szintén megszegte a baleset esetére szóló, és a kötelező segítségnyújtással kapcsolatos rendelkezéseket. 

A KRESZ előírja, hogy a balesettel érintett jármű vezetője köteles a járművel azonnal megállni, a baleset folytán megsérült vagy veszélybe került személy részére segítséget nyújtani és az esetleges további baleset elkerülése érdekében minden tőle telhetőt megtenni.

A büntetlen előéletű vádlottal szemben a járási ügyészség tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetés kiszabását és a „B” kategóriába tartozó járművek vezetésétől határozott időre eltiltását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál.

 

 

